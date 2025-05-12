Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Cửu Phú, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Nhận hàng từ các nguồn giao đến kho, kiểm đếm đối chiếu số lượng hàng theo thông tin nhập hàng.
- Phân loại hàng hóa theo mã hàng, loại hàng, sắp xếp hàng hóa lên pallet
- Kiểm hàng các loại hàng trả về kho chi tiết theo số lượng, chất lượng và đối chiếu với người giao
- Đóng gói hàng hóa đã kiểm xong vào thùng theo đơn bán hàng.
- Bàn giao hàng hóa cho bộ phận giao hàng theo số kiện đã đóng gói của từng đơn bán hàng
- Sắp xếp hàng hóa theo phân loại hàng tại khu vực, mã hàng, thứ tự tiêu chuẩn lưu kho.
- Xử lý đảo vị trí các loại hàng có HSD để ưu tiên xuất hàng trước các hàng HSD sắp hết.
- Pick hàng các loại theo đơn bán hàng, đủ số lượng & đúng chất lượng.
- Kiểm tra các mã hàng thiếu số lượng và không đủ chất lượng báo về cho admin để trao đổi CSKH điều chỉnh lại đơn bán hàng
- Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy làm việc tại kho

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

BẮT BUỘC:
- Sống tại quận Bình Tân hoặc các quận lân cận: Quận 6, 8, 12, Tân Phú, Bình Chánh
- Kinh nghiệm Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí Nhân viên kho
- Độ tuổi dưới 40 tuổi (sn 2002-1985), ưu tiên dưới 30 tuổi
KHÁC:
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm WMS/ từng làm tại các công ty logistic
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
- Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9 -11 triệu VNĐ
- Thưởng Lễ Tết, thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc quà cho các dịp đặc biệt, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV,...
- Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tìnhhình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chếthưởng.
- Các quyền lợi, nghỉ phép, lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động hiện hành;
- Tham gia các hoạt động của công ty (Du lịch hàng năm,Sinh nhật công ty, Tiệc tất niên, khám sức khỏe...);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 189 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

