Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Cửu Phú, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Nhận hàng từ các nguồn giao đến kho, kiểm đếm đối chiếu số lượng hàng theo thông tin nhập hàng.

- Phân loại hàng hóa theo mã hàng, loại hàng, sắp xếp hàng hóa lên pallet

- Kiểm hàng các loại hàng trả về kho chi tiết theo số lượng, chất lượng và đối chiếu với người giao

- Đóng gói hàng hóa đã kiểm xong vào thùng theo đơn bán hàng.

- Bàn giao hàng hóa cho bộ phận giao hàng theo số kiện đã đóng gói của từng đơn bán hàng

- Sắp xếp hàng hóa theo phân loại hàng tại khu vực, mã hàng, thứ tự tiêu chuẩn lưu kho.

- Xử lý đảo vị trí các loại hàng có HSD để ưu tiên xuất hàng trước các hàng HSD sắp hết.

- Pick hàng các loại theo đơn bán hàng, đủ số lượng & đúng chất lượng.

- Kiểm tra các mã hàng thiếu số lượng và không đủ chất lượng báo về cho admin để trao đổi CSKH điều chỉnh lại đơn bán hàng

- Tuân thủ quy trình, quy định, nội quy làm việc tại kho

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

BẮT BUỘC:

- Sống tại quận Bình Tân hoặc các quận lân cận: Quận 6, 8, 12, Tân Phú, Bình Chánh

- Kinh nghiệm Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí Nhân viên kho

- Độ tuổi dưới 40 tuổi (sn 2002-1985), ưu tiên dưới 30 tuổi

KHÁC:

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm WMS/ từng làm tại các công ty logistic

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

- Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9 -11 triệu VNĐ

- Thưởng Lễ Tết, thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc quà cho các dịp đặc biệt, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV,...

- Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tìnhhình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chếthưởng.

- Các quyền lợi, nghỉ phép, lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động hiện hành;

- Tham gia các hoạt động của công ty (Du lịch hàng năm,Sinh nhật công ty, Tiệc tất niên, khám sức khỏe...);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.