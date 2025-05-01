Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 632 TÔ NGỌC VÂN, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận kiện hàng cần quét xuất kho theo từng đợt picking từ team đóng gói => kiểm tra thông tin đợt pick, số lượng => tiến hành quét xuất kho bằng máy quét thông qua hệ thống.
Sắp xếp, phân loại các kiện hàng đã xác nhận xuất kho trên hệ thống riêng biệt theo từng đơn vị vận chuyển chờ shipper pick-up
Đối chiếu số lượng đã xuất thực tế và số liệu xuất trên hệ thống theo từng đợt picking đã khớp chưa
In biên bản bàn giao theo số liệu đã xuất trên hệ thống và bàn giao kiện hàng cho shipper đảm bảo theo đúng số liệu đã xuất => yêu cầu shipper ký xác nhận vào biên bản bàn giao theo đúng số lượng đã bàn giao
Phân loại riêng các kiện hàng \"sàn hủy\" khi quét xuất kho và các kiện bị hủy khi bàn giao shipper. Ghi nhận mã đơn hàng/mã vận đơn và bàn giao kiện hàng hủy cho nhân sự phụ trách để nhập trả
Cuối ca kiểm tra thông qua hệ thống các đơn hàng đã bàn giao cho shipper nhưng chưa được hệ thống sàn ghi nhận bàn giao thành công => đối chiếu biên bản bàn giao và liên hệ yêu cầu shipper kiểm tra lại => theo dõi cho tới khi đơn hàng được ghi nhận thành công
Tổng kết và nhập số liệu vào file báo cáo hàng ngày
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21 - 35 tuổi, Nam
Học vấn: Từ TRUNG CẤP trở lên
Lương: thỏa thuận
Thời gian thử việc: 2 tháng - có thể kết thúc sớm hơn nếu thể hiện được hiệu quả công việc tốt
Có kinh nghiệm làm việc về kho bãi, vận chuyển từ 1 năm trở lên
Biết sử dụng máy tính, vi tính văn phòng là một lợi thế
Kỹ năng xử lý tình huống sự cố, khả năng làm việc độc lập và đội nhóm
Khả năng giao tiếp với các bạn shipper, nhanh nhẹn, năng động
Trung thực, cẩn thận, sắp xếp/phân loại hàng hóa gọn gàng - khoa học
Chấp nhận tăng ca khi có yêu cầu (có lương), thường 1 tháng định kỳ sẽ khoảng 6 ngày sale có lượng đơn hàng tăng cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế đầy đủ
Được trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ hỗ trợ công việc
12 ngày phép năm
Phụ cấp cơm trưa
Xét tăng lương dựa trên đóng góp và cống hiến cho công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 79 ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ CHU VĂN AN, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

