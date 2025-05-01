Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MDL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 632 TÔ NGỌC VÂN, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Tiếp nhận kiện hàng cần quét xuất kho theo từng đợt picking từ team đóng gói => kiểm tra thông tin đợt pick, số lượng => tiến hành quét xuất kho bằng máy quét thông qua hệ thống.

Sắp xếp, phân loại các kiện hàng đã xác nhận xuất kho trên hệ thống riêng biệt theo từng đơn vị vận chuyển chờ shipper pick-up

Đối chiếu số lượng đã xuất thực tế và số liệu xuất trên hệ thống theo từng đợt picking đã khớp chưa

In biên bản bàn giao theo số liệu đã xuất trên hệ thống và bàn giao kiện hàng cho shipper đảm bảo theo đúng số liệu đã xuất => yêu cầu shipper ký xác nhận vào biên bản bàn giao theo đúng số lượng đã bàn giao

Phân loại riêng các kiện hàng \"sàn hủy\" khi quét xuất kho và các kiện bị hủy khi bàn giao shipper. Ghi nhận mã đơn hàng/mã vận đơn và bàn giao kiện hàng hủy cho nhân sự phụ trách để nhập trả

Cuối ca kiểm tra thông qua hệ thống các đơn hàng đã bàn giao cho shipper nhưng chưa được hệ thống sàn ghi nhận bàn giao thành công => đối chiếu biên bản bàn giao và liên hệ yêu cầu shipper kiểm tra lại => theo dõi cho tới khi đơn hàng được ghi nhận thành công

Tổng kết và nhập số liệu vào file báo cáo hàng ngày

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Độ tuổi: 21 - 35 tuổi, Nam

Học vấn: Từ TRUNG CẤP trở lên

Lương: thỏa thuận

Thời gian thử việc: 2 tháng - có thể kết thúc sớm hơn nếu thể hiện được hiệu quả công việc tốt

Có kinh nghiệm làm việc về kho bãi, vận chuyển từ 1 năm trở lên

Biết sử dụng máy tính, vi tính văn phòng là một lợi thế

Kỹ năng xử lý tình huống sự cố, khả năng làm việc độc lập và đội nhóm

Khả năng giao tiếp với các bạn shipper, nhanh nhẹn, năng động

Trung thực, cẩn thận, sắp xếp/phân loại hàng hóa gọn gàng - khoa học

Chấp nhận tăng ca khi có yêu cầu (có lương), thường 1 tháng định kỳ sẽ khoảng 6 ngày sale có lượng đơn hàng tăng cao

Tham gia bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế đầy đủ

Được trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ hỗ trợ công việc

12 ngày phép năm

Phụ cấp cơm trưa

Xét tăng lương dựa trên đóng góp và cống hiến cho công ty

