Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty cổ phần Phúc Com Invest làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lương cứng 5 triệu không áp KPI Chế độ chính sách, lương, thưởng, đãi ngộ tốt nhất thị trường. Thưởng + Hoa hồng theo doanh thu cá nhân. Được hưởng chế độ nghỉ dưỡng, du lịch hàng năm. Được hòa vào văn hóa của "Gia đình Phuccom" sau những giờ làm việc căng thẳng để kết nối mọi người gần với nhau hơn. Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty. Thưởng dành cho các cá nhân, tập thể kinh doanh xuất sắc. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và nhiều c, Thành phố Thanh Hóa

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản (chung cư, nhà phố, đất nền,..)

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược bán hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh thu hàng tháng/quý/năm.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn tìm hiểu sản phẩm đến khi hoàn tất thủ tục giao dịch và bàn giao.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Tham gia các sự kiện, hội thảo, chương trình marketing để quảng bá sản phẩm và thương hiệu công ty.

Hoàn thành báo cáo công việc định kỳ, phản hồi nhanh chóng các vấn đề từ khách hàng và đội ngũ quản lý.

Tuổi từ 20

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.

Yêu thích kinh doanh, mong muốn tham gia đội ngũ nhiệt huyết.

Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo.

Chăm chỉ, chịu khó.

Có kinh nghiệm BĐS là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Phúc Com Invest Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND

Lương cứng: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

