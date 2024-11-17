Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty CP AMA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26, Ngõ 304 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Giới thiệu, tư vấn, dẫn khách hàng tham quan các dự án mà Công ty đang triển khai.

Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng.

Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán.

Chủ động tìm kiếm khách hàng trên các trang web, page..........

Kho hàng hơn 10.000 sp trên toàn thành phố sẵn sàng chào khách.

Cập nhập kiến thức về BĐS để trau dồi kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh Công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Không áp KPI.

Chỉ cần nhiệt huyết, chăm chỉ, ham học hỏi.

Có Laptop và phương tiện di chuyển

Đam mê kinh doanh, sẵn sàng tiếp thu cái mới, yêu thích lĩnh vực Bất Động Sản là điểm cộng

Chấp nhận sinh viên NĂM CUỐI SẮP RA TRƯỜNG, sinh viên có thể thực tập fulltime và có mong muốn gắn bó lâu dài

Nam/nữ, tuổi từ 20 -35 tuổi

KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG CẤP - KINH NGHIỆM (Đào tạo cầm tay chỉ việc MIỄN PHÍ bởi các TPKD - GĐKD cho đến khi nào phát sinh doanh số)

Giao tiếp tốt, thân thiện, hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm.

Mong muốn nâng cao thu nhập.

Tại Công Ty CP AMA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000.000 – 50000.000 vnđ + thưởng + pc

Hỗ trợ lương cứng.

Thưởng nóng doanh số, thưởng quý.

Được cung cấp FREE DATA khách hàng tiềm năng hàng ngày và hỗ trợ chi phí Marketing lên đến 100%

FREE DATA

Được đào tạo hoàn toàn miễn phí đặc quyền công thức chốt deal thực chiến hấp dẫn nhất ngành môi giới.

Được dẫn dắt, cầm tay chỉ việc bởi các Leaders từng ghi dấu ấn bùng nổ ở những dự án hot hit nhất thị trường.

Hoa hồng cao hấp dẫn, thưởng nóng bỏng tay NGAY khi chốt cọc

Không giới hạn thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hàng năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc.

Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng đông, thân thiện và cởi mở.

Thưởng các dịp lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP AMA GROUP

