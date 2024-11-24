Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng HICO PHỤ KIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 29 Triệu

Mức lương 8 - 29 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 100 thiên phước, p9, tân bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tiếp nhận các đơn đặt hàng khách lâu năm của cty qua Zalo.

Phụ trách khách hàng Campuchia và khách lâu năm trong nước của cty.

Được đào tạo bài bản do Giám Đốc và trưởng phòng KD hướng dẫn.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên tiên các lĩnh vực: Nhân viên kinh doanh, Bán Hàng, ngôn ngữ anh, trợ lý kinh doanh, đam mê kinh doanh, Marketting online,. Có kinh nghiệm NVKD, Bán hàng tối thiểu 06 tháng..

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Độ tuổi: từ 1990 – 2000

Biết tiếng anh giao tiếp nghe nói đọc viết là lợi thế để chát với khách campuchia bằng tiếng anh cơ bản mua bán: giá cả, số lượng, thanh toán.....

Tại HICO PHỤ KIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết tháng 13 hoặc thêm tháng 14,15 nếu có đóng góp xuất sắc cho Cty.

Nhân viên được cấp điện thoại Iphone + Máy tính cấu hình mạnh để phục vụ cv tốt.

Làm việc cố định tại văn phòng ko đi nắng mưa, ko tiếp thị chào hàng ngoài thị trường, Ko chào hàng telesale, chỉ dùng Zalo tiếp nhận đơn đặt hàng có sẵn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HICO PHỤ KIỆN

