Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng HICO PHỤ KIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 29 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại HICO PHỤ KIỆN
Mức lương
8 - 29 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 100 thiên phước, p9, tân bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 29 Triệu
Tiếp nhận các đơn đặt hàng khách lâu năm của cty qua Zalo.
Phụ trách khách hàng Campuchia và khách lâu năm trong nước của cty.
Được đào tạo bài bản do Giám Đốc và trưởng phòng KD hướng dẫn.
Với Mức Lương 8 - 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên tiên các lĩnh vực: Nhân viên kinh doanh, Bán Hàng, ngôn ngữ anh, trợ lý kinh doanh, đam mê kinh doanh, Marketting online,. Có kinh nghiệm NVKD, Bán hàng tối thiểu 06 tháng..
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Độ tuổi: từ 1990 – 2000
Biết tiếng anh giao tiếp nghe nói đọc viết là lợi thế để chát với khách campuchia bằng tiếng anh cơ bản mua bán: giá cả, số lượng, thanh toán.....
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Độ tuổi: từ 1990 – 2000
Biết tiếng anh giao tiếp nghe nói đọc viết là lợi thế để chát với khách campuchia bằng tiếng anh cơ bản mua bán: giá cả, số lượng, thanh toán.....
Tại HICO PHỤ KIỆN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết tháng 13 hoặc thêm tháng 14,15 nếu có đóng góp xuất sắc cho Cty.
Nhân viên được cấp điện thoại Iphone + Máy tính cấu hình mạnh để phục vụ cv tốt.
Làm việc cố định tại văn phòng ko đi nắng mưa, ko tiếp thị chào hàng ngoài thị trường, Ko chào hàng telesale, chỉ dùng Zalo tiếp nhận đơn đặt hàng có sẵn.
Nhân viên được cấp điện thoại Iphone + Máy tính cấu hình mạnh để phục vụ cv tốt.
Làm việc cố định tại văn phòng ko đi nắng mưa, ko tiếp thị chào hàng ngoài thị trường, Ko chào hàng telesale, chỉ dùng Zalo tiếp nhận đơn đặt hàng có sẵn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HICO PHỤ KIỆN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI