Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông MetaHaus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 42, Trần Đăng Ninh, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, chăm sóc, cập nhật thông tin đầy đủ về các khách hàng hiện có;

Chủ động tìm kiếm, xây dựng, mở rộng và phát triển các quan hệ đối tác, khách hàng mới tiềm năng bao gồm: TVTK, Tổng thầu, Chủ đầu tư...;

Hiểu, nắm rõ thuộc tính và giá của sản phẩm. So sánh được với các sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trên thị trường;

Liên hệ, gặp gỡ, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm, giải pháp của Công ty với đối tác, khách hàng;

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để thiết kế và lập báo giá; tư vấn khách hàng về các sản phẩm, giải pháp phù hợp;

Đàm phán, thuyết phục, soạn thảo, ký kết hợp đồng với các khách hàng;

Theo dõi, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hợp đồng, thủ tục nghiệm thu và thanh toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 02 năm trở lên vị trí kinh doanh dự án B2B;

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kĩ thuật...;

Nhiệt huyết, đam mê kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp;

Kỹ năng giao tiếp tốt và thuyết trình tốt;

Có khả năng sử dụng phần mềm Word, Excel và Powerpoint;

Chủ động trong công việc và có khả năng làm việc độc lập;

Tự tin trong giao tiếp, thương lượng, đàm phán tốt.

Ưu tiên:

Có mối quan hệ tốt với Kiến trúc sư, đơn vị tư vấn thiết kế, chủ đầu tư được xem là một lợi thế;

Có khả năng lãnh đạo, phát triển lên trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh.

Tại MetaHaus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-20tr (tuỳ kinh nghiệm) + Hoa hồng theo quy định công ty đã ban hành.

Thưởng nóng và hoa hồng theo chính sách của công ty.

Công đoàn, sinh nhật, du lịch, ... hấp dẫn

Lịch làm việc linh hoạt từ Thứ 2 đến Thứ 6

Được công ty trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.

Có cơ hội tham giá các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Được tham gia mua cổ phần ưu đãi của công ty với nhân sự có thâm niên từ 12 tháng trở lên.

