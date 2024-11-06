Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH LINH HIẾU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LINH HIẾU
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH LINH HIẾU

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm khai thác thị trường Khách hàng và đối thủ cạnh tranh
- Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.
- Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trong danh sách
- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới
- Lập kế hoạch đi thị trường theo tuần, tháng trình Trưởng Phòng kinh doanh duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
2. Triển khai bán hàng và chốt sales
- Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản. Lập thủ tục ký kết hợp đồng, lưu bản copy hợp đồng, chuyển bản chính cho Trướng Phòng giữ, một bản chính cho phòng kế toán giữ.
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng,hoặc đơn hàng bao gồm: các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
-Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng,tuổi thọ công nợ của các khách hàng,Lên kế hoạch hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
3. Chăm sóc khách hàng
-Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Lên kế hoạch khảo sát các ý kiến đánh giá của khách hàng về dịch vụ, chất lượng phục vụ của Công ty.
-Chủ động gửi các thông tin ưu đãi, khuyến mãi, sản phẩm mới của công ty cho khách hàng
-Gửi thông báo và báo giá cho khách hàng khi có biến động giá của công ty
-Phối hợp với Trưởng phòng kinh doanh, Phòng bán hàng lên kế hoạch và triển khai các chương trình ưu đãi vào các dịp lễ, tết; tri ân khách hàng; giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới để tiếp cận, thu hút các đối tượng khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác do Quản lý yêu cầu
- Làm báo cáo kết quả kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 2 năm trở lên.
2. Trình độ chuyên môn:
- Có khả năng làm việc thực tế.
- Nắm vững các quy trình làm việc của Công ty.
3. Kỹ năng/Năng lực:
- Kỹ năng giao tiếp ( CB trước nội dung làm việc; lắng nghe; tôn trọng đối tác; làm chủ cảm xúc; ...)
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (nhận diện vấn đề, xác định nguyên nhân, tìm và đề xuất giải pháp)

Tại CÔNG TY TNHH LINH HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10tr -20tr/tháng.
- Được tham gia BHXH đầy đủ Phép năm, tembuilding, Đồng phục, lễ tết đầy đủ.
- Được đi du lịch hàng năm Thưởng tháng 13,thưởng sản xuất kinh doanh, thưởng thâm niên, công đoàn ( sinh nhật, ốm đau...)
- Được tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LINH HIẾU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng: Số 1 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội / Nhà máy : Lô số 7, Cụm CN An Khánh Km9 đường Láng - Hòa Lạc, xã Anh Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

