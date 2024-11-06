Tuyển Thiết kế nội thất CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 01, TT03, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Liên hệ với khách hàng tiềm năng có sẵn và chủ động tìm kiếm thêm khách hàng bên ngoài để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Thiết lập lịch làm việc, gặp gỡ đàm phán trực tiếp với doanh nghiệp, Cá nhân

- Đàm phán, thuyết phục khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Demo, thuyết trình, hướng dẫn khách hàng dùng thử sản phẩm.

- Đàm phán, thương lượng, xúc tiến và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Thực hiện KPI về doanh số và công việc do Trưởng phòng đưa ra.

- Báo cáo hàng tuần đến Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm vị trí kinh doanh sản phẩm tiêu dùng. (FMCG_B2B).

- Không ngại khó, giao lưu gặp gỡ khách hàng (Khách hàng tầm trung -> cao cấp)

- Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán,

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và trung thực.

- Có tinh thần sẵn sàng làm việc và tự học hỏi.

- Đạo đức kinh doanh, chính trực .

Tại CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 8 Triệu => Upto 20 triệu (Lương cứng + hoa hồng + target).

- Thu nhập cao theo kết quả hoàn thành công việc

- Giờ làm việc 9h00 – 18h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (Thứ 7, CN nghỉ).

- Chế độ nghỉ lễ hằng năm theo luật lao động.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Cơ hội tạo dựng mạng lưới giao tiếp cá nhân mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM

