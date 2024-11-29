Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 2 tòa Coninco số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Người đảm nhiệm vị trí này sẽ thể hiện trách nhiệm giới thiệu về sản phẩm của công ty, tư vấn với khách hàng và bán sản phẩm cho bệnh viện, nhà thuốc.

• Tiếp cận khách hàng và tạo mối quan hệ tốt với tất cả khách hàng được chỉ định

• Thiết lập và quản lý hồ sơ khách hàng, phát triển khách hàng tiềm năng

• Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng

• Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị và bán hàng mới

• Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết cho việc đấu thầu (nếu có)

• Theo dõi và thúc đẩy thanh toán

• Đảm bảo đơn hàng phù hợp với ngân sách bán hàng của công ty.

• Báo cáo mọi hoạt động của thị trường liên quan đến dòng sản phẩm được phân công.

• Tiến hành khảo sát theo yêu cầu tiếp thị.

• Phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức roadshow (nếu có)

• Tiếp nhận và giải quyết mọi khiếu nại từ khách .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, Y Dược.

• Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (ung thư hoặc/và thận).

• Có kinh nghiệm về thiết bị y tế là một lợi thế

• Kỹ năng bán hàng tốt và có khả năng giao dịch với khách hàng

• Kiến thức sản phẩm tốt (sau khi được đào tạo)

• Khả năng tiếng Anh tốt

• Kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng phân tích và lập kế hoạch tốt

• Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc cá nhân; kỹ năng kết nối mạng tốt

• Chăm chỉ, kiên nhẫn và năng động, tinh thần trách nhiệm cao, tự tin

• Có kiến thức về thương mại và kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty có nhiều sản phẩm độc quyền và nhiều lợi thế cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, rộng rãi.

Thu nhập: 15-20tr+

Thu nhập

Các quyền lợi khác: bảo hiểm, du lịch, chi phí công tác và hưởng các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước

Các quyền lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MEDICAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin