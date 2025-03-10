Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX XD TM VÀ DV HUỲNH ANH làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - 640 - 642 đường 30/4, KP. Hiệp Thạnh, P. Hiệp Ninh,Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Tư vấn, bán hàng và gửi báo giá cho khách.

Xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng mới.

Giữ vững và chăm sóc các mối quan hệ khách hàng hiện tại.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày, hàng tháng, hàng quý cho cấp trên.

Quản lý và thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các chuyên ngành liên quan: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại.

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực VLXD, Sắt thép.

Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

Kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục khách hàng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SX XD TM VÀ DV HUỲNH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ lương, thưởng rõ ràng minh bạch.

Chính sách BHXH đầy đủ, đãi ngộ hấp dẫn.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX XD TM VÀ DV HUỲNH ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin