Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH PK Club làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 85 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q.1 TPHCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tăng trưởng doanh thu và hoàn thành mục tiêu:

Đóng góp tích cực vào việc tạo doanh thu bằng cách đạt hoặc vượt các chỉ tiêu doanh số hàng tháng và hàng quý.

Theo dõi các chỉ số doanh số, phân tích hiệu suất doanh thu và báo cáo tiến độ cho Quản lý BD, điều chỉnh chiến lược để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số.

Mở rộng thị trường và phân tích cạnh tranh:

Xác định và đánh giá các thị trường mới, xu hướng ngành, và hoạt động của đối thủ để tìm kiếm cơ hội mở rộng.

Cung cấp các hiểu biết hữu ích cho Quản lý BD, giúp định vị PK Agency một cách hiệu quả và điều chỉnh chiến lược phù hợp với nhu cầu thị trường để tăng doanh thu.

Tạo nguồn khách hàng:

Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định khách hàng tiềm năng và cơ hội kinh doanh.

Tạo nguồn khách hàng qua các hoạt động kết nối, gọi điện và tiếp cận kỹ thuật số.

Tiếp cận và xây dựng quan hệ khách hàng:

Khởi tạo liên hệ với khách hàng tiềm năng để thiết lập mối quan hệ và lên lịch các buổi họp.

Hỗ trợ phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Hỗ trợ chiến lược bán hàng:

Phối hợp với Quản lý BD để phát triển và triển khai các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Chuẩn bị và hỗ trợ trong việc trình bày các đề xuất kinh doanh và thuyết trình trước khách hàng.

Hỗ trợ hành chính:

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến phát triển kinh doanh như duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng và chuẩn bị báo cáo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

Có kiến thức về Email MKT và kinh nghiệm về mảng MKT.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ cá nhân rộng.

Chủ động và có động lực với khả năng đạt được các chỉ tiêu doanh số.

Tại Công ty TNHH PK Club Thì Được Hưởng Những Gì

Các sự kiện team-building hàng tháng.

Lương tháng thứ 13.

Xét tăng lương hàng năm.

Thưởng vượt chỉ tiêu KPI.

Giờ làm việc giảm (32 giờ) so với các công ty truyền thống.

Nghỉ phép hàng năm theo quy định của chính phủ Việt Nam.

Miễn phí sử dụng dịch vụ của PK Agency.

Bảo hiểm xã hội.

Đào tạo nội bộ khi cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH PK Club

