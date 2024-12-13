Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Giảng Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 170 phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Xây dựng, update bảng giá.

Gửi thư, tin nhắn cho khách hàng, xác nhận nội dung.

Gặp khách hàng, thống nhất nội dung về chính sách bán hàng, nguồn khách và hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Viết bài quảng cáo trên các trang mạng xã hội và trả lời quảng cáo.

Tìm kiếm đại lý, khách hàng mới, đàm phán ký kết hợp đồng.

Ưu tiên cán bộ có khả năng quản lý OTA

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, dưới 40

Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Thương mại,,, ,

Tiếng Anh chứng chỉ B

Từ 2 năm trở lên vị trí kinh doanh tại các khách sạn, Công ty du lịch

Cán bộ OTA yêu thích công việc tìm kiếm, đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng

Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Lữ hành hoặc khách sạn

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giảng Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo thỏa thuận (9.500.000 - 13.500.000)

Được đào tạo về nội quy làm việc. Kỹ năng làm việc được trau dồi thường xuyên

Công ty cấp máy tính bàn để làm việc

Được đóng bảo hiểm xã hội

Được hưởng phép năm, các chế độ phúc lợi khác

Được quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình từ cấp trên

Du lịch cùng công ty ít nhất 1 năm/ lần

Khám sức khỏe, quà tặng ngày lễ, tết

Cơ hội học tập, phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao

-

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giảng Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin