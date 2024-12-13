Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Giảng Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giảng Võ
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 170 phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Xây dựng, update bảng giá.
Gửi thư, tin nhắn cho khách hàng, xác nhận nội dung.
Gặp khách hàng, thống nhất nội dung về chính sách bán hàng, nguồn khách và hợp đồng, phụ lục hợp đồng.
Viết bài quảng cáo trên các trang mạng xã hội và trả lời quảng cáo.
Tìm kiếm đại lý, khách hàng mới, đàm phán ký kết hợp đồng.
Ưu tiên cán bộ có khả năng quản lý OTA
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, dưới 40
Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Thương mại,,, ,
Tiếng Anh chứng chỉ B
Từ 2 năm trở lên vị trí kinh doanh tại các khách sạn, Công ty du lịch
Cán bộ OTA yêu thích công việc tìm kiếm, đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng
Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty Lữ hành hoặc khách sạn
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giảng Võ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng theo thỏa thuận (9.500.000 - 13.500.000)
Được đào tạo về nội quy làm việc. Kỹ năng làm việc được trau dồi thường xuyên
Công ty cấp máy tính bàn để làm việc
Được đóng bảo hiểm xã hội
Được hưởng phép năm, các chế độ phúc lợi khác
Được quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình từ cấp trên
Du lịch cùng công ty ít nhất 1 năm/ lần
Khám sức khỏe, quà tặng ngày lễ, tết
Cơ hội học tập, phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao
-
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giảng Võ
