Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện hoạt động huy động vốn:

Triển khai các chương trình huy động vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm huy động vốn của công ty.

Quản lý và phát triển khách hàng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Quản lý danh mục hồ sơ khách hàng, đảm bảo thông tin được cập nhật đầy đủ và chính xác.

Đánh giá và phân tích thị trường:

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất sản phẩm phù hợp.

Theo dõi và báo cáo tình hình huy động vốn, đề xuất các giải pháp cải thiện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác:

Hỗ trợ các hoạt động khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm.

Tham gia vào các dự án và chương trình đào tạo liên quan đến huy động vốn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực huy động vốn hoặc tài chính ngân hàng là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ hỗ trợ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-15 triệu + HH kinh doanh

Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);

Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.