Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gobross làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 159 Dương Văn Bé, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

1. Tư vấn và quản lý bán hàng

- Tư vấn bán hàng các kênh bán hàng trực tuyến bằng email/ tin nhắn

- Báo giá và lên đơn trên phần mềm bán hàng

- Theo dõi và quản lý đơn hàng trên phần mềm

- Tạo vận đơn vận chuyển Quốc Tế

- Đề xuất tái sx các mã hàng bán chạy

2. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

- Cám ơn và xin ý kiến đánh giá của khách về sp qua email/ tin nhắn

- Giải quyết khiếu nại nhanh chóng, tuyệt đối không để xảy ra khủng hoảng truyền thông

3. Các công việc khác theo sự phân công

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan

- Giao tiếp, đọc hiểu, soạn email bằng tiếng Anh

- 01 năm trở lên làm việc tại vị trí tương tự (ưu tiên ngành thời trang)

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, google sheet, phần mềm thanh toán.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

