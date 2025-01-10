Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gobross làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Gobross
- Hà Nội:
- 159 Dương Văn Bé, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Tư vấn và quản lý bán hàng
- Tư vấn bán hàng các kênh bán hàng trực tuyến bằng email/ tin nhắn
- Báo giá và lên đơn trên phần mềm bán hàng
- Theo dõi và quản lý đơn hàng trên phần mềm
- Tạo vận đơn vận chuyển Quốc Tế
- Đề xuất tái sx các mã hàng bán chạy
2. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
- Cám ơn và xin ý kiến đánh giá của khách về sp qua email/ tin nhắn
- Giải quyết khiếu nại nhanh chóng, tuyệt đối không để xảy ra khủng hoảng truyền thông
3. Các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp, đọc hiểu, soạn email bằng tiếng Anh
- 01 năm trở lên làm việc tại vị trí tương tự (ưu tiên ngành thời trang)
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, google sheet, phần mềm thanh toán.
Tại Công ty TNHH Gobross Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gobross
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
