Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Poseicom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Poseicom
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Công ty TNHH Poseicom

Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Poseicom

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Trợ lí cho Tổng giám đốc các vấn đề về đối tác, khách hàng, nhân sự, quản lí nội bộ Công ty.
- Hỗ trợ xử lý giấy tờ, hợp đồng cùng Giám đốc
- Cụ thể trao đổi lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ
- Tuổi: 24-32
- Ngoại hình ưa nhìn
- Thành thạo ngoại ngữ : tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (bắt buộc thành thạo 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết) và giao tiếp tốt với người nước ngoài.
- Thành thạo tin học văn phòng : Word, Excel, Power Point (biết canva,photoshop là lợi thế)
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi và có thể làm việc dưới áp lực cao
- Có thể đi công tác ngoại tỉnh

Tại Công ty TNHH Poseicom Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 10-15tr (có thể thương lượng) + trợ cấp điện thoại, ăn trưa, chuyên cần
- Công ty trang bị máy tính làm việc
- Được đóng bảo hiểm theo quy định
- Hưởng tháng lương thứ 13 cùng các chế độ thưởng khác của Công ty (- Quà sinh nhật, 30-4, 2-9, Tết Dương Lịch)
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Poseicom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Poseicom

Công ty TNHH Poseicom

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Eden Rose, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

