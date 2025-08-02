Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 200 Chu Văn An, Phường Bình Thạnh., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Mua hàng các nhãn hàng được phụ trách với nhà phân phối.
Đưa giá bán hợp lý, đảm bảo lợi nhuận và tính cạnh tranh, Thường xuyên điều chỉnh giá bán theo biến động thị trường.
Quản lý và theo dõi công nợ với nhà cung cấp, tránh phát sinh nợ quá hạn.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo excel các hàm cơ bản và phân tích số liệu
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc quản trị kinh doanh
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 đến 15 Triệu = Lương cơ bản + Phụ cấp tiền cơm + Thưởng doanh số + Thưởng KPIs
Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Trợ cấp hiếu hỉ, tất niên, liên hoan...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Ứng viên phỏng vấn đạt – nhận làm ngay.
Có cơ chế thưởng, hoa hồng rõ ràng, có thể chủ động kiểm soát được thu nhập mỗi tháng.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.
Các hoạt động Team Building thường xuyên để gắn kết tinh thần đồng đội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
