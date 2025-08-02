Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Chu Văn An, Phường Bình Thạnh., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mua hàng các nhãn hàng được phụ trách với nhà phân phối.

Đưa giá bán hợp lý, đảm bảo lợi nhuận và tính cạnh tranh, Thường xuyên điều chỉnh giá bán theo biến động thị trường.

Quản lý và theo dõi công nợ với nhà cung cấp, tránh phát sinh nợ quá hạn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo excel các hàm cơ bản và phân tích số liệu

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc quản trị kinh doanh

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 đến 15 Triệu = Lương cơ bản + Phụ cấp tiền cơm + Thưởng doanh số + Thưởng KPIs

Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Trợ cấp hiếu hỉ, tất niên, liên hoan...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Ứng viên phỏng vấn đạt – nhận làm ngay.

Có cơ chế thưởng, hoa hồng rõ ràng, có thể chủ động kiểm soát được thu nhập mỗi tháng.

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được hưởng đầy đủ chế độ cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.

Các hoạt động Team Building thường xuyên để gắn kết tinh thần đồng đội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn

