Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT
Ngày đăng tuyển: 03/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 162B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khê, Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tin, tìm kiếm ứng viên, sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn, thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.
Biết lên content tuyển dụng trên các nền tảng facebook, tiktok,…
Xây dựng mô tả công việc, jd cho các vị trí tuyển dụng
Tham gia xây dựng quy trình tuyển dụng, kế hoạch và chương trình đạo tạo cho nhân sự
Cập nhật thông tin nhân sự vào Data nhân sự sau khi trúng tuyển
Theo dõi và thực hiện đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
Chăm sóc nhân viên mới sau tuyển dụng
Hỗ trợ xây dựng quy trình, quy chế nhân sự, nội quy công ty.
Phối hợp tổ chức các hoạt động nội bộ, lễ Tết, sự kiện công ty.
Thực hiện các công việc trong công tác hành chính.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Hành chính, Kinh tế, Luật hoặc liên quan.
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển mass
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc cẩn thận, chủ động.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Google Workspace…
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành sản xuất chế biến thực phẩm và nông nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15M (thỏa thuận)
Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Hưởng phép năm, nghỉ các ngày lễ theo luật lao động
Thưởng các ngày lễ tết như 30/4,1/5, 2/9, tết,…
Thưởng hiệu quả công việc
Thu nhập ổn định, trả lương đúng hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH NHẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

