Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kemic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 10, đường số 8, KDC CityLand Garden, phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, thu thập thông tin thị trường để phân phối các sản phẩm hóa chất cho ngành sản xuất liên quan.

- Giới thiệu sản phẩm, bán hàng, thu hồi công nợ

- Làm hợp đồng, theo dõi đối chiếu công nợ, thanh toán của khách hàng.

- Lập kế hoạch, báo cáo số liệu hàng tuần, tháng, quý, năm

- Phối hợp với các bộ phận liên quan

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên làm kinh doanh/ R&D/ kỹ thuật trong ngành Hoá chất

- Học vấn chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học các trường ĐH Bách Khoa, Mỏ Địa chất, ĐH Quốc gia, ĐH KHTN… chuyên ngành Hóa học

- Sức khỏe tốt. Ham học hỏi.

- Năng động, linh hoạt, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Đam mê công việc kinh doanh

- Có kỹ năng làm việc độc lập / nhóm

- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Kemic Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng: 8 - 10 triệu + lương doanh số. Thưởng tháng 13 và Thưởng kinh doanh.

- Phụ cấp: chi phí điện thoại, xe ô tô đưa đón đi khách hàng, công tác phí theo quy định, ăn trưa 40.000đ/ bữa (không bao gồm trong lương thỏa thuận).

- Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định

- Có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn; phát huy tối đa khả năng của bản thân; phát triển kỹ năng quản lý, ngoại ngữ, cơ hội phát triển các mối quan hệ hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước, có tính chất hợp tác quốc tế

- Được đào tạo chuyên môn định kỳ; làm việc tại công ty hóa chất hàng đầu Việt Nam, môi trường năng động, trẻ trung

- Xét nâng lương theo năng lực

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật

- Được hưởng chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm (1-2 lần/ năm)

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: sinh nhật, hoạt động thể thao…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kemic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin