Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TMDV Vận Tải Nguyên Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 259 bình lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm tăng cường doanh thu.

- Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh.

- Cung cấp báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh.

- Đàm phán điều khoản hợp đồng với khách hàng.

- Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác để đảm bảo dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh về ngành logistics.

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung (hsk3 trở lên) hoặc tiếng Anh (IELTS 6.5, hoặc toeic 800 trở lên).

- Năng động, nhanh nhẹn và có thái độ tích cực trong công việc.

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức tốt.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có hiểu biết về ngành logistics và xuất nhập khẩu là một lợi thế.

- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng và phần mềm quản lý khách hàng.

- Biết đồ họa là 1 lợi thế.

Tại Công ty TNHH TMDV Vận Tải Nguyên Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương10.000.000 + Hoa hồng hấp dẫn.

- Làm việc trong môi trường trẻ, nhiệt huyết, tự do sáng tạo.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Thưởng lễ, tết....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Vận Tải Nguyên Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.