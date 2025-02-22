Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Alphaco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9.000.000 - 15.000.000+ hoa hồng + lương tháng 13. Hoa hồng chiết khấu cao, Lương thưởng hấp dẫn. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm. Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm, tăng lương theo thâm niên...và các chế độ hấp dẫn khác., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm khai thác hợp tác với các cửa hàng phân phối bán phụ kiện nội thất

Phát triển tìm kiếm khách hàng

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với khách hàng

Thực hiện các nhiệm vụ công ty phân công.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ dưới 35 tuổi tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng phụ kiện cho ngành nội thất và xây dựng

Tinh thần làm việc chủ động tích cực, năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ứng viên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công ty TNHH Alphaco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Alphaco

