Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Alphaco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Alphaco
- Hồ Chí Minh: 9.000.000
- 15.000.000+ hoa hồng + lương tháng 13. Hoa hồng chiết khấu cao, Lương thưởng hấp dẫn. Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm. Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm, tăng lương theo thâm niên...và các chế độ hấp dẫn khác., Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm khai thác hợp tác với các cửa hàng phân phối bán phụ kiện nội thất
Phát triển tìm kiếm khách hàng
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ công ty phân công.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng phụ kiện cho ngành nội thất và xây dựng
Tinh thần làm việc chủ động tích cực, năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ứng viên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại Công ty TNHH Alphaco Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Alphaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến
