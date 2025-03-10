Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thu nhập 10.000.000

- 20.000.000 (LCB + Phụ cấp ngoài) Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ ngày/ 8 tiếng Phụ cấp tiền gửi xe 200.000đ/ tháng Thưởng nóng khi vượt hiệu quả ngày/tháng Được tham gia nhiều khóa học để nâng cao kỹ năng Chuyên môn và cách khóa học Bếp/ Pha chế do Trường tổ chức Môi trường năng động, thân thiện và các chế độ hấp dẫn, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng tiềm năng từ nguồn data có sẵn
Chăm sóc Phụ huynh, học viên cũ và mới trong suốt quá trình học
Theo dõi tình hình ghi danh, số lượng học viên nhằm đảm bảo việc mở lớp đúng kỳ
Phối hợp với bộ phận Student Care và Marketing để theo dõi, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập
Tham gia công tác, tổ chức các hoạt động của Trường để xây dựng hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp
Đảm bảo KPI theo yêu cầu của cấp Quản lý
Có thể làm theo ca toàn thời gian, đảm bảo 44h/ tuần (Có ca tối và cuối tuần)
Có tuyển nhân viên Part-time theo giờ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm CSKH hoặc Telesale từ 6 tháng trở lên
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng giáo dục
Có khả năng xử lý tình huống
Có điện thoại hoặc laptop cá nhân để trao đổi công việc
Kỹ năng sử dụng các thiết bị, công cụ tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: 6 - 80 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 402 nguyễn thị minh khai , phường 5 , quận 3 , TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

