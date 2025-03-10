Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập 10.000.000 - 20.000.000 (LCB + Phụ cấp ngoài) Phụ cấp cơm trưa 30.000đ/ ngày/ 8 tiếng Phụ cấp tiền gửi xe 200.000đ/ tháng Thưởng nóng khi vượt hiệu quả ngày/tháng Được tham gia nhiều khóa học để nâng cao kỹ năng Chuyên môn và cách khóa học Bếp/ Pha chế do Trường tổ chức Môi trường năng động, thân thiện và các chế độ hấp dẫn, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng tiềm năng từ nguồn data có sẵn

Chăm sóc Phụ huynh, học viên cũ và mới trong suốt quá trình học

Theo dõi tình hình ghi danh, số lượng học viên nhằm đảm bảo việc mở lớp đúng kỳ

Phối hợp với bộ phận Student Care và Marketing để theo dõi, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập

Tham gia công tác, tổ chức các hoạt động của Trường để xây dựng hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp

Đảm bảo KPI theo yêu cầu của cấp Quản lý

Có thể làm theo ca toàn thời gian, đảm bảo 44h/ tuần (Có ca tối và cuối tuần)

Có tuyển nhân viên Part-time theo giờ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm CSKH hoặc Telesale từ 6 tháng trở lên

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng giáo dục

Có khả năng xử lý tình huống

Có điện thoại hoặc laptop cá nhân để trao đổi công việc

Kỹ năng sử dụng các thiết bị, công cụ tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng: 6 - 80 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

