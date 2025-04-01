Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Zenco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Zenco
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Zenco

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 217B Hà Duy Phiên, Bình Mỹ (tiếp giáp đường Lê Văn Khương Quận 12), Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng, dự án công trình xây dựng.
Duy trì và chăm sóc những khách hàng hiện có.
Gặp gỡ và tiếp xúc với các khách hàng tiềm năng để giới thiệu và bán sản phẩm.
Lập báo giá/ hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng dựa trên giá cả đã được phê duyệt.
Lập kế hoạch công tác tuần, tháng. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ưu tiên có ngoại hình.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Nhạy bén, tư duy kinh doanh tốt.
Cập nhật kỹ năng mềm.
Uy tín, trách nhiệm, nhiệt tình.
Quyết định phương thức kinh doanh với KH theo thẩm quyền được giao.
Đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả.
Tuân thủ chính sách Công ty.
Làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Zenco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 – 12.000.000 (Chưa bao gồm Phụ cấp hàng tháng + Thưởng đạt số + % Hoa hồng).
Thưởng các dịp lễ tết theo quy định nhà nước, thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích.
Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước.
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Quyền lợi gói khám sức khỏe, bảo hiểm tích lũy với CBNV có thâm niên.
Được đào tạo bài bản và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng cá nhân, mở ra cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Zenco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Zenco

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Zenco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 11/8/4B, Đường Đông Hưng Thuận 17, Khu Phố 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

