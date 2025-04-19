Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 4.1 Tòa Nhà Hà Phan, 17 - 19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử sản phẩm/dịch vụ của công ty.

- Sử dụng điện thoại, email, phần mềm Marketing đặc thù ... để chào bán sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.

- Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để tư vấn, giới thiệu về sản phẩm / dịch vụ của PPP theo danh sách do bộ phận Phát triển kinh doanh & tiếp thị mang đến.

- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, từ đó mời khách hàng đến Clinic gần nhất để được tư vấn và trải nghiệm dịch vụ.

- Chịu trách nhiệm về doanh số, KPIs tháng, quý của mình và phòng ban, nhóm.

- Tương tác công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh, giao dịch, hỗ trợ, đóng góp ý kiến xây dựng đội nhóm, phòng ban ngày càng phát triển hơn.

- Đóng góp ý kiến, đề xuất những sáng kiến làm việc hiệu quả hơn cho bộ phận ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hơn.

- Chịu trách nhiệm là người đại diện giao dịch, chăm sóc khách hàng thuộc tập khách hàng, đối tác của công ty một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, duy trì bền vững.

- Chịu sự quản lý của trưởng bộ phận, cam kết làm việc theo đúng quy định của công ty, bộ phận.

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng thuộc nhiều lĩnh vực (trực tiếp hoặc gián tiếp). Khai thác, tìm kiếm khách trong mạng lưới kinh doanh thuộc địa bàn do cá nhân phụ trách.

- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng. Hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 22 tới 35.

- Dành cho Nhân viên Kinh Doanh - BẮT BUỘC có làn da tương đối trẻ, trắng sáng ( không có nhiều: mụn, sẹo mụn, sắc tố quá đậm màu)

- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế lớn.

- Có ngoại ngữ Anh là một lợi thế (nhưng không bắt buộc). sử dụng được công nghệ mạng xã hội, máy tính, laptop..., biết sử dụng Microsoft Word - đánh văn bản, sử dụng Microsoft Excel,...

- Có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám - clinics và spa là một lợi thế lớn (không bắt buộc).

- Có khả năng gọi điện thoại và không ngại giao tiếp với khách hàng.

Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services

