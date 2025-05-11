Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH C-STORE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH C-STORE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 602/27 Điện Biên Phủ, Phường 22 HCM, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tạo dựng, phát triển và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (chuỗi cửa hàng hệ thống….)
Thương lượng và đàm phán hợp đồng, giá cả, chính sách chiết khấu.
Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chính sách kinh doanh, hỗ trợ triển khai bán hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ hậu mãi.
Phối hợp với bộ phận marketing và kỹ thuật để triển khai các chương trình sự kiện…
Báo cáo doanh số, tình hình thị trường và phản hồi khách hàng định kỳ cho quản lý.
Hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên ngành mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp, dược mỹ phẩm hoặc FMCG.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Năng động, chịu được áp lực, chủ động trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng báo cáo và lập kế hoạch.
Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói tự tin, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH C-STORE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành.
Khen thưởng các ngày lễ tết và lương tháng thứ 13.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Các chế độ phúc lợi: du lịch hàng năm, team building, tiệc công ty
Cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH C-STORE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
