Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ THUẬT VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ THUẬT VPS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 830, Showroom Happy Valley, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển điểm bán lẻ
Tiếp nhận thông tin đơn hàng và chăm sóc khách hàng
Quản lý đơn hàng
Tư vấn khách hàng
Báo giá cho khách
Định vị thị trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: không yêu cầu
Độ tuổi: từ 20 tuổi trở lên
Có trách nhiệm với công việc
Có thái độ tích cực trong công việc, có khả năng chịu áp lực
Có thêm hiểu biết về thiết kế, xây dựng là một ưu thế của bạn
Có phương tiện cá nhân để di chuyển thuận tiện
Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ THUẬT VPS Thì Được Hưởng Những Gì
Bạn sẽ thử việc tối đa 2 tháng theo sự đánh giá qua từng tháng
Thu nhập giai đoạn thử việc: 5 triệu + 3 triệu (phụ cấp phát triển điểm bán) + 3% hoa hồng trên từng đơn hàng
Thu nhập giai đoạn làm việc chính thức: thỏa thuận sau khi hoàn thành giai đoạn thử việc
Làm việc ở showroom không gian sạch sẽ, thoáng mát
Nếu bạn chưa có kinh nghiệm nhiều về sales nội thất, xây dựng sẽ được hướng dẫn và đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ THUẬT VPS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
