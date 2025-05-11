Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ THUẬT VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 830, Showroom Happy Valley, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển điểm bán lẻ

Tiếp nhận thông tin đơn hàng và chăm sóc khách hàng

Quản lý đơn hàng

Tư vấn khách hàng

Báo giá cho khách

Định vị thị trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: không yêu cầu

Độ tuổi: từ 20 tuổi trở lên

Có trách nhiệm với công việc

Có thái độ tích cực trong công việc, có khả năng chịu áp lực

Có thêm hiểu biết về thiết kế, xây dựng là một ưu thế của bạn

Có phương tiện cá nhân để di chuyển thuận tiện

Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ THUẬT VPS Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn sẽ thử việc tối đa 2 tháng theo sự đánh giá qua từng tháng

Thu nhập giai đoạn thử việc: 5 triệu + 3 triệu (phụ cấp phát triển điểm bán) + 3% hoa hồng trên từng đơn hàng

Thu nhập giai đoạn làm việc chính thức: thỏa thuận sau khi hoàn thành giai đoạn thử việc

Làm việc ở showroom không gian sạch sẽ, thoáng mát

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm nhiều về sales nội thất, xây dựng sẽ được hướng dẫn và đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ THUẬT VPS

