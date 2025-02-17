Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Ưu tiên Có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực trang sức thời trang. Giới tính : Nam, LGBT Độ tuổi: từ 20-35 tuổi

Bán hàng trang sức Kiểm kê háng hóa Thời gian làm việc: từ 8h đến 20h30 (Nghỉ trưa 1h30 phút)

