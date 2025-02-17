Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1 Phạm Vấn, Phú Thọ Hòa, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Bán hàng trang sức
Kiểm kê háng hóa
Thời gian làm việc: từ 8h đến 20h30 (Nghỉ trưa 1h30 phút)
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực trang sức thời trang.
Giới tính : Nam, LGBT
Độ tuổi: từ 20-35 tuổi
Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 10 triệu
Tiền cơm + thưởng doanh số
BHYT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
