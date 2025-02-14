Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tham mưu cho Lãnh đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

* Lưu ý về kết quả ứng tuyển:

- BVNT chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu trong 10 ngày làm việc kể từ thời điểm ứng viên nộp hồ sơ

- Nếu thông tin về hồ sơ của ứng viên không chính xác, trung thực, kết quả ứng tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ (ưu tiên Nam), ngoại hình khá (nam cao từ 1.7m, nữ cao từ 1.6m).

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên ngành về Kinh tế/ Bảo hiểm/ Quản trị kinh doanh/ Marketing/ Tài chính Ngân hàng/ Kế toán,…

- Giao tiếp tốt, sẵn sàng học hỏi, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Có kỹ năng và khả năng thuyết trình, trình bày trước đám đông.

Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký Hợp đồng lao động chính thức nếu vượt qua 2 tháng thử việc và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Thu nhập bao gồm:

- Lương cơ bản hàng tháng: tối thiểu 15 triệu/thánghoặc thỏa thuận dựa trên năng lực của ứng viên.

- Hỗ trợ khác(ăn ca, công tác phí khoán, điện thoại khoán...) hưởng cố định hàng tháng:1 - 1,5 triệu/tháng,

- Thưởng theo kết quả thực hiện công việc (tháng/quý/năm) và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty/Công ty.

- Phúc lợi nhân dịp Ngày Lễ, ngày kỷ niệm lớn và các dịp đặc biệt (sinh nhật, kết hôn, có con,...)

- Chính sách bảo hiểm thương mại đa dạng: bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người thân, bảo hiểm bệnh ung thư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm nhân thọ

-Chế độ đồng phục, khám sức khỏe tổng quát định kỳ, nghỉ mát hàng năm và cơ hội đạt thi đua đi du lịch nước ngoài

- Đào tạo sau tuyển dụng:

- Được tham gia các Khóa đào tạo tập trung tại Hà Nội, giao lưu, học tập cùng các cán bộ mới của các Công ty thành viên trên toàn quốc.

- Được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo (Chi phí vé máy bay, đi lại, ăn nghỉ, đào tạo …)

- Được bố trí cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp trong giai đoạn thử việc và 6 - 12 tháng đầu tiên.

- Được đào tạo và trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước khi giao việc và chịu trách nhiệm công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

