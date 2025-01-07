Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Us Immigration & Investment Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 95 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tiếp nhận và liên hệ với khách hàng: telesales theo Data Công ty cung cấp.

- Xây dựng kênh thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook.

- Tư vấn, hoạch định cho Khách hàng các chương trình, dịch vụ phù hợp mà Công ty đang hỗ trợ.

- Hướng dẫn Khách hàng về các thủ tục cấp visa, giấy phép lao động, giấy phép thành lập doanh nghiệp,…

- Cập nhật thông tin mới nhất về quy trình và chính sách liên quan đến visa cho Nhà Đầu Tư.

- Hỗ trợ Team tổ chức các buổi chia sẻ, cập nhật thông tin di trú đến Khách hàng.

- Nắm vững kiến thức sản phẩm và chương trình để tư vấn và chăm sóc Khách hàng chu đáo trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ.

- Phối hợp cùng các Team liên quan, hoàn tất hồ sơ thành công cho Khách hàng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Bộ phận Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 26 – 30.

- Tự tin, năng động và ham học hỏi.

- Có khả năng quay video chia sẻ thông tin

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành: kinh doanh, ngoại ngữ, du lịch,…

- Tiếng Anh khá trở lên.

- Thành thạo vi tính văn phòng, tìm kiếm thông tin trên Internet và tương tác mạng xã hội.

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, khả năng thuyết trình trước đám đông.

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales hoặc Chăm sóc khách hàng từ 1-2 năm, yêu thích lĩnh vực định cư.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, cầu tiến, thật thà và có trách nhiệm.

- Sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Us Immigration & Investment Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương + thưởng + hoa hồng trên 25.000.000 VNĐ/tháng.

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng khác liên quan đến công việc.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động quy định.

- Hỗ trợ trang thiết bị làm việc: máy tính, văn phòng phẩm,…

- Tham gia các hoạt động và sự kiện của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Us Immigration & Investment Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.