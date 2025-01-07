Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Us Immigration & Investment Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Us Immigration & Investment Group
- Hồ Chí Minh:
- số 95 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Tiếp nhận và liên hệ với khách hàng: telesales theo Data Công ty cung cấp.
- Xây dựng kênh thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook.
- Tư vấn, hoạch định cho Khách hàng các chương trình, dịch vụ phù hợp mà Công ty đang hỗ trợ.
- Hướng dẫn Khách hàng về các thủ tục cấp visa, giấy phép lao động, giấy phép thành lập doanh nghiệp,…
- Cập nhật thông tin mới nhất về quy trình và chính sách liên quan đến visa cho Nhà Đầu Tư.
- Hỗ trợ Team tổ chức các buổi chia sẻ, cập nhật thông tin di trú đến Khách hàng.
- Nắm vững kiến thức sản phẩm và chương trình để tư vấn và chăm sóc Khách hàng chu đáo trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ.
- Phối hợp cùng các Team liên quan, hoàn tất hồ sơ thành công cho Khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Bộ phận Quản lý.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tự tin, năng động và ham học hỏi.
- Có khả năng quay video chia sẻ thông tin
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành: kinh doanh, ngoại ngữ, du lịch,…
- Tiếng Anh khá trở lên.
- Thành thạo vi tính văn phòng, tìm kiếm thông tin trên Internet và tương tác mạng xã hội.
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, khả năng thuyết trình trước đám đông.
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales hoặc Chăm sóc khách hàng từ 1-2 năm, yêu thích lĩnh vực định cư.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, cầu tiến, thật thà và có trách nhiệm.
- Sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Us Immigration & Investment Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng khác liên quan đến công việc.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động quy định.
- Hỗ trợ trang thiết bị làm việc: máy tính, văn phòng phẩm,…
- Tham gia các hoạt động và sự kiện của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Us Immigration & Investment Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
