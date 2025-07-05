Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 240 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

NextPay là công ty cung cấp dịch vụ thanh toán số hàng đầu tại Việt Nam, với mạng lưới chấp nhận thanh toán rộng lớn nhất hiện nay. Chúng tôi mang đến giải pháp thanh toán toàn diện cho doanh nghiệp từ các cửa hàng truyền thống đến hệ thống online, hỗ trợ mọi hình thức thanh toán từ thẻ, ví điện tử, đến các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Với sứ mệnh nâng tầm thanh toán không tiền mặt, NextPay cam kết đem lại giá trị cao nhất cho đối tác và khách hàng.. Hiện tại do nhu cầu mở rộng, NEXTTECH GROUP – Nextpay cần tuyển Chuyên viên phát triển thiết bị thanh toán với nội dung công việc như sau:
Sản phẩm & Dịch vụ của NextPay:
• Giải pháp thanh toán đa kênh: Hỗ trợ thanh toán qua thẻ, ví điện tử, QR code và các ứng dụng ngân hàng.
• Nền tảng quản lý doanh nghiệp: Tích hợp các công cụ quản lý doanh thu, hàng hóa, và chăm sóc khách hàng.
• Hệ sinh thái thanh toán linh hoạt: Giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả bán hàng và tối ưu chi phí vận hành.
Mô tả công việc
NEXTPAY đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chuyên viên phát triển thiết bị thanh toán, Cụ thể:
- Tìm kiếm, tư vấn, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống loa thông báo chuyển khoản cho các cửa hàng, quán ăn, cafe, cá nhân kinh doanh,...; Các thiết bị thanh toán Thẻ/App/QR Code cho các Doanh nghiệp, Hộ Kinh doanh.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai, sử dụng và đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định;
- Duy trì chăm sóc và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kinh doanh và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực thanh toán số;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm cao trong công việc;
- Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thanh toán, sales, ngân hàng, công nghệ hoặc dịch vụ bán lẻ, F&B là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập vượt trội: LCB 9.000.000 VND + Phụ cấp công việc + thưởng kinh doanh (Tổng thu nhập 25M ++/tháng). Thu nhập không giới hạn, hoa hồng nhận trên từng thiết bị
- Vị trí CTV thời gian làm việc linh hoạt, thu nhập hấp dẫn 10M ++
- Hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Luật lao động.
Phúc lợi hấp dẫn: Du lịch hàng năm, Teambulding, thưởng các dịp lễ tết, Sinh nhật, hiếu, hỷ, 20/10, khám sức khỏe định kỳ ...Và các phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn.
- Được tham gia các khóa đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng, chinh phục khách hàng.
- Làm việc trong Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam, với môi trường làm việc năng động với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.
- Được hỗ trợ tận tình bởi đội ngũ chuyên viên của NEXTPAY
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 toà nhà Sumikura 18H Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM - Số 45 - 47 Vũ Tông Phan Phường An Phú, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TPHCM

