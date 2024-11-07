Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa PHC Complex, 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Kinh doanh kênh GT

Phát triển thị trường (thị trường đồ chơi, mỹ phẩm nội địa Trung)

Phát triển khách hàng: trực tiếp tiếp cận, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán với Khách hàng.

Thực hiện hoạt động bán hàng cho khách hàng sỉ đúng quy trình, quy định

Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các đối tác sỉ tiềm năng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và hoàn thành doanh số bán hàng cá nhân.

Thực hiện, hỗ trợ các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới của công ty

Đề xuất phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ phù hợp thị trường tiêu dùng.

Báo cáo công việc thường xuyên và thực hiện các công việc được giao bởi quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh (hoặc tiếng Trung).

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 6 tháng (ưu tiên trong ngành mỹ phẩm, đồ chơi)

Kỹ năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và hiểu biết về marketing hoặc bán hàng trực tuyến.

Được Hưởng Những Quyền Lợi Gì

Lương thử việc bằng 85% lương chính thức.

Máy tính xách tay, cốc, sổ, bút.

Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức.

Đặc biệt, được du lịch, team building thường xuyên với team trẻ, năng động.

Hoa hồng hấp dẫn 2% - 4%

Cách Thức Ứng Tuyển

