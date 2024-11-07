Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa PHC Complex, 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Phát triển thị trường (thị trường đồ chơi, mỹ phẩm nội địa Trung)
Phát triển khách hàng: trực tiếp tiếp cận, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán với Khách hàng.
Thực hiện hoạt động bán hàng cho khách hàng sỉ đúng quy trình, quy định
Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các đối tác sỉ tiềm năng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và hoàn thành doanh số bán hàng cá nhân.
Thực hiện, hỗ trợ các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới của công ty
Đề xuất phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ phù hợp thị trường tiêu dùng.
Báo cáo công việc thường xuyên và thực hiện các công việc được giao bởi quản lý.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 6 tháng (ưu tiên trong ngành mỹ phẩm, đồ chơi)
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và hiểu biết về marketing hoặc bán hàng trực tuyến.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì
Máy tính xách tay, cốc, sổ, bút.
Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức.
Đặc biệt, được du lịch, team building thường xuyên với team trẻ, năng động.
Hoa hồng hấp dẫn 2% - 4%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI