Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa PHC Complex, 158 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phát triển thị trường (thị trường đồ chơi, mỹ phẩm nội địa Trung)
Phát triển khách hàng: trực tiếp tiếp cận, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán với Khách hàng.
Thực hiện hoạt động bán hàng cho khách hàng sỉ đúng quy trình, quy định
Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các đối tác sỉ tiềm năng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và hoàn thành doanh số bán hàng cá nhân.
Thực hiện, hỗ trợ các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới của công ty
Đề xuất phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ phù hợp thị trường tiêu dùng.
Báo cáo công việc thường xuyên và thực hiện các công việc được giao bởi quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp cơ bản bằng Tiếng Anh (hoặc tiếng Trung).
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 6 tháng (ưu tiên trong ngành mỹ phẩm, đồ chơi)
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và hiểu biết về marketing hoặc bán hàng trực tuyến.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc bằng 85% lương chính thức.
Máy tính xách tay, cốc, sổ, bút.
Đóng BHXH, BHTN, BHYT khi ký hợp đồng chính thức.
Đặc biệt, được du lịch, team building thường xuyên với team trẻ, năng động.
Hoa hồng hấp dẫn 2% - 4%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT KIM (SG)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 và 4, 1039 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

