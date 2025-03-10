Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE
- Hà Nội: TỪ 10
TỪ 10 - 30 TRIỆU ++ THU NHẬP XỨNG ĐÁNG VỚI NĂNG LỰC Cơ chế lương rõ ràng, minh bạch Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ,... và các chế độ khác theo quy định Được đào tạo về kinh doanh, marketing, chuyên môn về ngành spa cùng bác sĩ, chuyên gia nổi tiếng. Du lịch, teambuilding 2 lần/năm Được ứng tuyển vị trí Giám đốc kinh doanh khi đủ năng lực, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Khách hàng là thẩm mỹ viện, spa, phòng khám da liễu, bệnh viện da liễu
Khai thác, tiếp cận và chăm sóc khách hàng tại khu vực phân công.
Mở rộng thêm nguồn khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.
Báo cáo cho quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí telesales, chăm sóc khách hàng, sales,...
Có laptop cá nhân
Yêu cầu khác:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
