Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TỪ 10

- 30 TRIỆU ++ THU NHẬP XỨNG ĐÁNG VỚI NĂNG LỰC Cơ chế lương rõ ràng, minh bạch Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ,... và các chế độ khác theo quy định Được đào tạo về kinh doanh, marketing, chuyên môn về ngành spa cùng bác sĩ, chuyên gia nổi tiếng. Du lịch, teambuilding 2 lần/năm Được ứng tuyển vị trí Giám đốc kinh doanh khi đủ năng lực, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Khách hàng là thẩm mỹ viện, spa, phòng khám da liễu, bệnh viện da liễu
Khai thác, tiếp cận và chăm sóc khách hàng tại khu vực phân công.
Mở rộng thêm nguồn khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ.
Báo cáo cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Sinh năm 1991 đến 1996,1997
Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí telesales, chăm sóc khách hàng, sales,...
Có laptop cá nhân
Yêu cầu khác:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ SINH THÁI KINH DOANH SPA SBE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 279 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

