Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi nhánh công ty TNHH Glandcore làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 - 10 triệu + % hoa hồng + % thưởng hiệu quả công việc (Trung bình 10 - 30tr/tháng) - Lương thưởng hàng tháng, quý, năm. - Hỗ trợ điện thoại, ăn trưa tại công ty - Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...); - Được đào tạo, phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm. - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân... - Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty. - Du lịch mỗi năm với cô, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm đến các cơ sở phân phối đã được phân công để giới thiệu và tư vấn các sản phẩm do công ty phân phối

- Lên kế hoạch bán hàng và triển khai để đảm bảo doanh số đã được đề ra.

- Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới

- Thông báo với đối tác, khách hàng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, tri ân theo từng chiến lược của công ty.

- Điều chỉnh chiến lược bán hàng để gia tăng doanh số.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

- Làm việc tại các Khu vực miền bắc theo sự phân công từ Công ty.

- Có thể làm remote

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trình độ đại học, trung cấp chuyên ngành dược, y tế.

- Có tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Kinh doanh về công việc được giao.

- Sức khỏe tốt, sẵn sàng di chuyển thường xuyên, Nhanh nhẹn, chăm chỉ, giao tiếp tốt

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh như dược, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh...

Tại Chi nhánh công ty TNHH Glandcore Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

