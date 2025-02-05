Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế VIVA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7 - 10 Triệu+ thưởng KPIs không giới hạn (Thu nhập trung bình 15 - 30TR/tháng) - BHXH sau 02 tháng thử việc, chế độ khám sức khỏe theo quy định của Công ty; - Thưởng lễ, tết, s kinh doanh; - Nghỉ mát, YEP, Team building, liên hoan quý sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ Xuất/ Nhập khẩu

- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch kinh doanh trên khu vực, thị trường được giao

- Phân tích, đánh giá, đàm phán, thuyết phục khách hàng/đại lý trên khu vực được giao.

- Lập kế hoạch tiếp xúc và triển khai tiếp xúc, đi thị trường, phát triển khách hàng.

- Tư vấn giải pháp vận chuyển cho khách hàng để tối ưu hóa chi phí cho khách.

- Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển các mối quan hệ mới.

- Xây dựng, thực hiện, báo cáo kế hoạch và kết quả làm việc theo ngày, tuần, tháng

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến logistics, Kinh tế quốc tế, Xuất nhập khẩu, Thương mại quốc tế, Ngoại ngữ,...

- Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Sales, Telesales, bất kỳ mảng nào, ưu tiên đã có kinh nghiệm Sales logistics hoặc có hiểu biết về Logistics và nghiệp vụ xuất nhập khẩu

- Độ tuổi: 22 - 32

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

- Tiếng Anh/ Tiếng Trung/ Tiếng Nhật giao tiếp tốt là một lợi thế

Tại Công ty TNHH giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế VIVA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế VIVA Pro Company

