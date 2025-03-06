Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Công nghệ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Công nghệ Việt Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

- 280A5 Lương Định Của, An Phú, TP Thủ Đức

- Số 174 Xuân Thủy, Khuê Trung, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Tư vấn, chốt đơn các sản phẩm cửa nhôm kính phụ kiện cửa hãng Ponzio, Civro, Romadio, Cmech
• Chăm sóc, phát triển mối quan hệ với khách hàng
• Hoàn thành chỉ tiêu doanh số
• Báo cáo công việc hàng tuần

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Năng động, giao tiếp tốt
• Đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến
• Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo)
• Độ tuổi từ 1998-2002

Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• 1 đến 2 tháng thử việc nhận 100% lương.
• Lương cơ bản từ 9-12 Triệu tuỳ năng lực
• Thưởng hoa hồng các mức 1.6,2.2,3.0 đối với từng tổng doanh thu mang về
• Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định
• Cơ hội phát triển và thăng tiến
• Du lịch 1 lần/năm
• Camping quý
• Các buổi MBA nâng cao bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Công nghệ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Công nghệ Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 148 Hoàng Ngân, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

