Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2A, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới, tiếp nhận thêm data khách hàng từ Marketing
Phát triển đại lý, NPP tại khu vực nhằm đảm bảo doanh số
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán
Tham mưu, đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy doanh số
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các phân công khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 2004-1996
Học vấn: Cao đẳng, Đại học
Chuyên môn: Quản trị Kinh doanh/ Marketing hoặc yêu thích kinh doanh
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
Kỹ năng cần có: Giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề, đàm phán, thương lượng
Ưu tiên:
Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp xăng xe + phụ cấp điện thoại + thưởng % hoa hồng ( Thu nhập upto 30tr)
Thưởng nóng (ngoài lương) nếu ký hợp đồng giá trị lớn hoặc có thành tích Kinh Doanh vượt bậc
Thưởng nóng
Tham gia BHXH, BHYT khi vào Nhân viên chính thức
Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày nghỉ lễ trong năm: sinh nhật nhân viên, 30/4 - 1/5; 2/9; 8/3...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
