Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2A, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới, tiếp nhận thêm data khách hàng từ Marketing

Phát triển đại lý, NPP tại khu vực nhằm đảm bảo doanh số

Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán

Tham mưu, đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy doanh số

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các phân công khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 2004-1996

Học vấn: Cao đẳng, Đại học

Chuyên môn: Quản trị Kinh doanh/ Marketing hoặc yêu thích kinh doanh

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng cần có: Giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề, đàm phán, thương lượng

Ưu tiên:

Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp xăng xe + phụ cấp điện thoại + thưởng % hoa hồng ( Thu nhập upto 30tr)

Thưởng nóng (ngoài lương) nếu ký hợp đồng giá trị lớn hoặc có thành tích Kinh Doanh vượt bậc

Thưởng nóng

Tham gia BHXH, BHYT khi vào Nhân viên chính thức

Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày nghỉ lễ trong năm: sinh nhật nhân viên, 30/4 - 1/5; 2/9; 8/3...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam

