Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TỔNG HỢP ILC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Nghiên cứu, phân tích thị trường Hàn Quốc liên quan đến du học và xuất khẩu lao động (quy định pháp lý, nhu cầu ngành nghề, xu hướng tuyển dụng...).

Tìm kiếm, đàm phán và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác: doanh nghiệp tiếp nhận, trường học, tổ chức tuyển dụng tại Hàn Quốc.

Hỗ trợ tổ chức hội thảo tuyển sinh, phỏng vấn trực tiếp.

Làm việc với đối tác Hàn Quốc để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác (hợp đồng, hồ sơ, điều kiện tiếp nhận...).

Phiên dịch, biên dịch tài liệu liên quan đến hợp tác với Hàn Quốc.

Báo cáo định kỳ tiến độ, kết quả phát triển thị trường và đề xuất giải pháp cải thiện.

Tốt nghiệp Đại học các ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế hoặc các ngành liên quan.

Tiếng Hàn thành thạo (TOPIK 4 trở lên hoặc tương đương).

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu lao động, du học Hàn Quốc

Ưu tiên ứng viên từng học tập, sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt.

Chủ động, linh hoạt, sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TỔNG HỢP ILC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-16 triệu/tháng

Phụ cấp ăn trưa/ xăng xe/ CCDC

Lương doanh số (KPI) : theo số lượng đối tác ký kết mới hoặc số lượng học viên/người lao động được tiếp nhận thành công.

hoặc

Thưởng xuất cảnh: theo số lượng học viên/ lao động xuất cảnh thành công.

Lương tháng 13+ thưởng Tết

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật,...

BHXH công ty chi trả 100%

Team building, du lịch hàng năm.

Cơ hội đi công tác Hàn Quốc, hỗ trợ chi phí visa, vé máy bay, công tác phí theo chính sách.

