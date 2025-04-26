Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm tư vấn thông tin tuyển sinh các chương trình đào tạo dài hạn (chứng chỉ lái xe,...) đến học viên

Liên hệ với học viên có nhu cầu dựa trên data có sẵn được công ty cung cấp và mở rộng các kênh tuyển sinh khác

Tư vấn, giải đáp cho học viên thông tin của các chương trình và hướng dẫn các thủ tục hồ sơ/học phí/nhập học của từng trường tuyển sinh.

Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật liên tục trạng thái khách hàng trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng năng tư vấn, bán hàng, quản lý đào tạo, văn hóa doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm và đảm bảo doanh số được giao

Độ tuổi: Từ 1990 đến 2004

Tối thiểu 3 tháng – 1 năm kinh nghiệm Tư vấn, bán hàng qua điện thoại/ trực tiếp;

Có kinh nghiệm làm mảng Giáo dục, phát triển thị trường là một lợi thế;

Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói ngọng.

Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết và mong muốn gắn bó với nghề, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân;

Sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân;

Sẵn sàng giúp đỡ và có lòng biết ơn;

Tích cực, kỷ luật.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 9.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng. (Bao gồm lương cứng + COM + thưởng khác)

Đánh giá điều chỉnh tăng lương 2 tháng/ lần

Cơ hội thăng tiến và phát triển cao

Có bộ phận Marketing hỗ trợ 24/7

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc; kỹ năng mềm, phát triển bản thân

Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định

Du lịch, nghỉ mát, Team building, Year End Party...

Đối với nhân sự thâm niên trên 1 năm, mỗi năm có thêm 5 ngày nghỉ phép (ngoài phép năm) được nghỉ dành cho đi từ thiện, thăm gia đình,..

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs;

Sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, trong khả năng, kể cả điều đó không mang lại giá trị vật chất cho bản thân, miễn là khiến người đó trở nên tốt hơn;

Biết nghĩ cho người khác: Không làm gì có hại cho người khác để đạt được mục đích của mình;

Luôn Biết và Trân trọng những người giúp đỡ mình;

Luôn Ghi nhận khi một ai đó thể hiện sự nỗ lực, dù chưa có thành quả;

Tư duy tích cực: Chúng tôi nhìn nhận mọi việc, mọi người theo chiều hướng tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

