Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - ||||,Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường, phát triển khách hàng. Chăm sóc khách hàng

- Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán để bán hàng.

- Tư vấn khách hàng về lựa chọn sản phẩm, tính năng kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

- Bằng cấp: tốt nghiệp 12, có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp,...

- Hiểu biết về ngành điện, chưa hiểu biết SẼ được đào tạo,...

- Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng, làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

- Chịu được áp lực công việc,

- Có mong muốn thăng tiến trong công việc,..

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

- Lương cơ bản + doanh số

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm

- Hỗ trợ đi lại, công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương

