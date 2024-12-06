Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu:
- ||||,Bà Rịa
- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường, phát triển khách hàng. Chăm sóc khách hàng
- Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán để bán hàng.
- Tư vấn khách hàng về lựa chọn sản phẩm, tính năng kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Bằng cấp: tốt nghiệp 12, có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp,...
- Hiểu biết về ngành điện, chưa hiểu biết SẼ được đào tạo,...
- Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng, làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
- Chịu được áp lực công việc,
- Có mong muốn thăng tiến trong công việc,..
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
- Lương cơ bản + doanh số
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm
- Hỗ trợ đi lại, công tác phí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương
