Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- ||||,Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường, phát triển khách hàng. Chăm sóc khách hàng
- Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán để bán hàng.
- Tư vấn khách hàng về lựa chọn sản phẩm, tính năng kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Bằng cấp: tốt nghiệp 12, có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp,...
- Hiểu biết về ngành điện, chưa hiểu biết SẼ được đào tạo,...
- Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng, làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực công việc.
- Chịu được áp lực công việc,
- Có mong muốn thăng tiến trong công việc,..

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
- Lương cơ bản + doanh số
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm
- Hỗ trợ đi lại, công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12 Đường D1, Khu phố 4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

