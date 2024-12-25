Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 1 Lô F1, khu Sao Mai Bến Đình, Phường 9, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Phụ trách giao hàng cho các đại lý, siêu thị, các đối tác của công ty
Khai thác khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
Hoàn thành các báo cáo
Bảo dưỡng, vệ sinh xe định kỳ

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.
Có bằng lái xe máy
Giao tiếp tốt, có sức khỏe, năng động, chịu khó, trung thực.
Tích cực trong các hoạt động bên ngoài

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (gross): 10,000,000 - 13,000,000 đồng/tháng.
TỔNG THU NHẬP (gross): 10,000,000 - 13,000,000 đồng/tháng
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Thưởng: 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Phép năm theo Luật Lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: Số 1 Lô F1, khu Sao Mai Bến Đình, Phường 9, TP. Vũng Tàu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 195 Trương Văn Bang KP1, P Thạnh mỹ Lợi, Tp Thủ Đức HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

