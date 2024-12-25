Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Số 1 Lô F1, khu Sao Mai Bến Đình, Phường 9, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phụ trách giao hàng cho các đại lý, siêu thị, các đối tác của công ty

Khai thác khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ

Hoàn thành các báo cáo

Bảo dưỡng, vệ sinh xe định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.

Có bằng lái xe máy

Giao tiếp tốt, có sức khỏe, năng động, chịu khó, trung thực.

Tích cực trong các hoạt động bên ngoài

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (gross): 10,000,000 - 13,000,000 đồng/tháng.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc: Số 1 Lô F1, khu Sao Mai Bến Đình, Phường 9, TP. Vũng Tàu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

