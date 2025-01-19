Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH The Forum Education Vietnam làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Mức lương 7.000.000đ/tháng, có phụ cấp ăn tối. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Liên hệ, tư vấn và giới thiệu về lộ trình học cho các Học viên, hướng dẫn học viên làm bài kiểm tra đầu vào.

- Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ học viên lên lịch học, nhận lớp, v.v.

- Tiếp nhận và giải quyết các góp ý, phản hồi từ học viên/khách hàng trong phạm vi công việc.

- Thông báo học phí và báo cáo tình học tập của học viên tới phụ huynh.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Giao tiếp tốt, chịu áp lực về hiệu quả công việc, trách nhiệm, không ngại thử thách.

- Giờ làm việc theo ca tập trung nhiều vào các buổi chiều tối và cuối tuần, được off 1 ngày trong tuần.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, call center, telesales...) từ 06 tháng trở lên.

Tại Công ty TNHH The Forum Education Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng: Tới 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH The Forum Education Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.