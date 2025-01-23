Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Kiên Giang - Khánh Hoà - Long An - Cần Thơ - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh thu, doanh số tại khu vực mình quản lý bán hàng

- Bán hàng, phát triển kinh doanh tại khu vực vùng được giao

- Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường tại khu vực làm việc.

- Hỗ trợ bán hàng cho Đại lý, kết hợp thu hồi công nợ với bộ phận văn phòng.

- Tuân thủ quy trình bán hàng, chính sách giá, chính sách chiết khấu, khuyến mãi...của Công ty

- Thực hiện các chương trình marketing công ty triển khai tại khu vực mình quản lý.

- Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ theo quy định hoặc đột xuất.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí sale thị trường ở các ngành Văn phòng phẩm, FMCG, bán lẻ...

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Yêu thích kinh doanh, có phương tiện di chuyển vì cần đi thị trường

- Có trách nhiệm và chủ động trong công việc

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-16tr (đã bao gồm LC+KPI)

- Thời gian làm việc: 8h-17h30 Thứ 2 - Thứ 7

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

- Thưởng lễ, Tết, quý, năm, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.

- Tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, Team Building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin