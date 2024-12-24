Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 30 - 43 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Mức lương
30 - 43 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Châu Đức, Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Nhơn Trạch Đồng Nai, Việt Nam

- Long Thành, Đồng Nai, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 43 Triệu

- Cung cấp thông tin và thuyết trình về tình hình phát triển cơ sở hạ tầng và môi trường đầu tư tại địa phương
- Hướng dẫn tham quan thực tế
- Giao lưu với các đại lý, ngân hàng và đơn vị hỗ trợ mở rộng của Nhật Bản
- Tham gia triển lãm và hội thảo
- Đăng quảng cáo trên các trang web và tạp chí, v.v.

Với Mức Lương 30 - 43 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại KCN Phú mỹ 3, Phước Hòa , Bà Rịa - Vũng Tàu
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Giao tiếp tốt
- Kinh nghiệm làm việc 3 năm trở lên (bất kể ngành nghề/loại công việc)
- Kỹ năng cơ bản về Word, Excel, PowerPoint
<Điều kiện ưu tiên>
- Tiếng Nhật Tốt
- Kinh nghiệm bán hàng hoặc dịch vụ khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp nhà ở (mức tối đa phải được thảo luận)
- Xe công ty để đi lại Ngày lễ Thứ bảy, Chủ Nhật và ngày lễ quốc gia
*Ngày lễ theo lịch Việt Nam.
Quyền lợi của nhân viên
- Bữa trưa tại văn phòng
- Chi phí về nước tạm thời (một lần một năm/có thể thương lượng)
- Tăng lương: Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh
- Thưởng: Một lần một năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Công ty Nhật Bản, Công ty Trung Quốc trong các KCN tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

