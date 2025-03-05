Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
- Hồ Chí Minh:
- 408 Đường 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu
• Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và khám phá nhu cầu của khách hàng.
• Giao tiếp hiệu quả với khách hàng, hiểu rõ tình hình của họ và thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt.
• Cung cấp dịch vụ tư vấn sản phẩm và giải pháp chuyên nghiệp dựa trên nhu cầu của khách hàng.
• Tham gia đàm phán kinh doanh, ký kết hợp đồng và đạt được mục tiêu bán hàng.
• Theo dõi việc thực hiện đơn hàng, giải quyết khiếu nại của khách hàng và dịch vụ sau bán hàng.
Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết tiếng trung
- Độ tuổi : 25 – 45
- Giới tinh: nam & Nữ
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thoải mái
Phúc lợi trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
