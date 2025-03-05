Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

• Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và khám phá nhu cầu của khách hàng.

• Giao tiếp hiệu quả với khách hàng, hiểu rõ tình hình của họ và thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt.

• Cung cấp dịch vụ tư vấn sản phẩm và giải pháp chuyên nghiệp dựa trên nhu cầu của khách hàng.

• Tham gia đàm phán kinh doanh, ký kết hợp đồng và đạt được mục tiêu bán hàng.

• Theo dõi việc thực hiện đơn hàng, giải quyết khiếu nại của khách hàng và dịch vụ sau bán hàng.