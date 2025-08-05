Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ngày Mới Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 157 Xuân Hồng, Tân Bình, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

• Liên hệ, tư vấn các gói dịch vụ quảng cáo online(Google Ads,Facebook Ads,youtube...) đến khách hàng đang có nhu cầu.

• Báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng với khách hàng.

• Ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng.

• Duy trì tái ký hợp đồng hằng tháng (làm tăng thêm thu nhập cá nhân).

• Duy trì và thiết lập mối quan hệ với khách hàng .

• Công việc KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (8h15 – 5h30) và sáng thứ 7 (8h15-12h).

• Có laptop cá nhân.

• Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ.

• Có khả năng đàm phán, thuyết phục là một lợi thế.

• Ưu tiên các bạn mới ra trường, chưa có kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Ngày Mới Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập không giới hạn: 10.000.000đ – 35.000.000đ.

• Bao gồm: lương cứng + Hoa hồng (tăng theo từng mốc doanh thu 6% - 15%) + báo giá chênh lệch cho Khách hàng (hưởng 100%).

• Thưởng thi đua hàng tuần, hàng tháng (du lịch nước ngoài, đồ công nghệ, tiền mặt...).

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp (9x).

• Công việc lý tưởng không đòi hỏi kinh nghiệm, được đào tạo công việc.

• Được đào tạo về kỹ năng liên hệ khách hàng, kỹ năng tư vấn, chốt hợp đồng.

• Quyền lợi đặc biệt: cơ hội lên làm Leader Team.

• Hưởng các chế độ theo Nhà nước (BHXH, nghỉ phép,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ngày Mới Xanh

