Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Ngày Mới Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Ngày Mới Xanh
Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 157 Xuân Hồng, Tân Bình, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 35 Triệu
• Liên hệ, tư vấn các gói dịch vụ quảng cáo online(Google Ads,Facebook Ads,youtube...) đến khách hàng đang có nhu cầu.
• Báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng với khách hàng.
• Ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng.
• Duy trì tái ký hợp đồng hằng tháng (làm tăng thêm thu nhập cá nhân).
• Duy trì và thiết lập mối quan hệ với khách hàng .
• Công việc KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG
Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (8h15 – 5h30) và sáng thứ 7 (8h15-12h).
Tại Công ty TNHH Ngày Mới Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập không giới hạn: 10.000.000đ – 35.000.000đ.
• Bao gồm: lương cứng + Hoa hồng (tăng theo từng mốc doanh thu 6% - 15%) + báo giá chênh lệch cho Khách hàng (hưởng 100%).
• Thưởng thi đua hàng tuần, hàng tháng (du lịch nước ngoài, đồ công nghệ, tiền mặt...).
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp (9x).
• Công việc lý tưởng không đòi hỏi kinh nghiệm, được đào tạo công việc.
• Được đào tạo về kỹ năng liên hệ khách hàng, kỹ năng tư vấn, chốt hợp đồng.
• Quyền lợi đặc biệt: cơ hội lên làm Leader Team.
• Hưởng các chế độ theo Nhà nước (BHXH, nghỉ phép,...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ngày Mới Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
