Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Toà Nhà D - Eyes, 371 Nguyễn Kiệm, Phường Hạnh Thông, Tp. HCM ( Trong Trường Đại Học Gia Định), Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận, sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng từ các chiến dịch Marketing để phân loại khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ để lấy thông tin cần thiết tư vấn dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận vận hành để làm kế hoạch, báo giá dịch vụ cho khách hàng sau đó tiến hành thương lượng ký hợp đồng.

Gọi điện thoại/ gửi email giới thiệu công ty và sản phẩm/ dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng.

Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ, tạo dựng lòng tin của khách hàng với doanh nghiệp.

Công ty hỗ trợ data sẵn

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Yêu thích công việc bán hàng, giao tiếp với khách hàng

Năng động, cầu tiến, ham học hỏi, khả năng tập trung cao.

Biết sử dụng MS Office, Email, Mạng xã hội Facebook, Zalo, Skype.

Có ít nhất 03 tháng làm việc cùng vị trí.

Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thử việc 5.000.000 đ

Tổng thu nhập lên tới 40.000.000 đ/ tháng

Được đào tạo về kỹ năng về quy trình bán hàng

Tham gia Team Building, YEP Party hàng năm cùng công ty

Tham gia đầy đủ Bảo Hiểm Xã Hội và các phúc lợi khác do nhà nước quy định.

Làm việc trong môi trường năng động.

Xét thăng tiến sau 06 tháng làm việc.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ VN

