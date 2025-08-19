Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

• Tư vấn và thiết kế giải pháp tài chính & bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

• Chủ động mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng và khai thác tệp khách hàng từ đối tác chiến lược.

• Chăm sóc, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ ký kết hợp đồng.

• Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện và đào tạo chuyên sâu từ công ty.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ từ 22 đến 55 tuổi – có tư duy cầu tiến và khát vọng thu nhập cao.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích lĩnh vực tài chính, kinh doanh, dịch vụ khách hàng.

• Ưu tiên ứng viên từng làm bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, BĐS, FMCG – chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.

• Chủ động thời gian, linh hoạt công việc.

• Ứng viên có thể làm Toàn thời gian Hoặc Bán thời gian.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập không giới hạn: hỗ trợ cơ bản + 6 loại hoa hồng & thưởng hấp dẫn.

• Chủ động thời gian – phù hợp cả cho người đang làm part-time hoặc muốn chuyển đổi nghề nghiệp.

• Được Quản lý trực tiếp hỗ trợ & huấn luyện 1-1 trong 90 ngày đầu.

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Tư vấn viên → Giám Đốc Ban → Giám đốc kinh doanh.

• Cơ hội tham gia các giải thưởng nội bộ, hội thảo, du lịch trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin