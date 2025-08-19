Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 24 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
• Tư vấn và thiết kế giải pháp tài chính & bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Chủ động mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng và khai thác tệp khách hàng từ đối tác chiến lược.
• Chăm sóc, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ ký kết hợp đồng.
• Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện và đào tạo chuyên sâu từ công ty.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam/Nữ từ 22 đến 55 tuổi – có tư duy cầu tiến và khát vọng thu nhập cao.
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích lĩnh vực tài chính, kinh doanh, dịch vụ khách hàng.
• Ưu tiên ứng viên từng làm bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, BĐS, FMCG – chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
• Chủ động thời gian, linh hoạt công việc.
• Ứng viên có thể làm Toàn thời gian Hoặc Bán thời gian.
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập không giới hạn: hỗ trợ cơ bản + 6 loại hoa hồng & thưởng hấp dẫn.
• Chủ động thời gian – phù hợp cả cho người đang làm part-time hoặc muốn chuyển đổi nghề nghiệp.
• Được Quản lý trực tiếp hỗ trợ & huấn luyện 1-1 trong 90 ngày đầu.
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Tư vấn viên → Giám Đốc Ban → Giám đốc kinh doanh.
• Cơ hội tham gia các giải thưởng nội bộ, hội thảo, du lịch trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife
