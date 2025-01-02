Tuyển Nhân viên kinh doanh Worklink Vietnam- VGC Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Worklink Vietnam- VGC Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Worklink Vietnam- VGC Group
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Worklink Vietnam- VGC Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Worklink Vietnam- VGC Group

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- KCN VSIP II, Thống Nhất, p, Hòa Phú, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

・Chịu trách nhiệm về hoạt động hệ thống nội bộ cần thiết cho hoạt động kho và giao hàng trên PC.

Chịu trách nhiệm về hoạt động hệ thống nội bộ cần thiết cho hoạt động kho và giao hàng trên PC.
・Xử lý các cuộc gọi và yêu cầu của khách hàng về hoạt động giao hàng.
Xử lý các cuộc gọi và yêu cầu của khách hàng về hoạt động giao hàng.
・Liên lạc với nhân viên giao hàng/cửa hàng để giải quyết các vấn đề về giao hàng.
Liên lạc với nhân viên giao hàng/cửa hàng để giải quyết các vấn đề về giao hàng.
・Xử lý và kiểm tra đồ nội thất trước/sau khi giao hàng (đối với các mặt hàng nặng, do hai người thực hiện)
Xử lý và kiểm tra đồ nội thất trước/sau khi giao hàng (đối với các mặt hàng nặng, do hai người thực hiện)
・Hợp tác với các công ty đối tác để cải thiện hoạt động kho/giao hàng.
Hợp tác với các công ty đối tác để cải thiện hoạt động kho/giao hàng.
・Cung cấp hỗ trợ hành chính và hoạt động hàng ngày cho bộ phận.
Cung cấp hỗ trợ hành chính và hoạt động hàng ngày cho bộ phận.
・Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của Ban quản lý theo thời gian.
Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của Ban quản lý theo thời gian.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 24 - 35 tuổi
-
Từ 24 - 35 tuổi
- TC/CĐ/ĐH, học các ngành kinh tế, kinh doanh quốc tế, XNK, Logistic, … hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (công việc sử dụng 100% tiếng Anh)
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (
công việc sử dụng 100% tiếng Anh)
- Ưu tiên có kinh nghiệm đi làm 1 – 2 năm
- Khả năng Phân tích và Kỹ năng giải quyết vấn đề
- MS Office (Excel/PowerPoint), tin học văn phòng tốt

Tại Worklink Vietnam- VGC Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 – 13 TRIỆU
-
Lương:
10 – 1
3
TRIỆU
+ Chưa kinh nghiệm: 10 – 11 triệu
+ Kinh nghiệm đi làm 1 – 2 năm: 11 – 13 triệu
- Tăng ca 150%, đi làm ngày nghỉ 200%,… (theo Luật LĐ)
Tăng ca 150%, đi làm ngày nghỉ 200%,… (theo Luật LĐ)
- Bonus 2 lần năm vào tháng 6 và tháng 12 (tổng cộng ~ 3,5 tháng lương)
Bonus 2 lần năm vào tháng 6 và tháng 12 (tổng cộng ~ 3,5 tháng lương)
- Review lương 1 lần/năm (vào tháng 4)
Review lương 1 lần/năm (vào tháng 4)
- Khám sk, du lịch 1 lần/năm
Khám sk, du lịch 1 lần/năm
- Bảo hiểm theo luật
Bảo hiểm theo luật
- Được hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ
Được hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ
Business trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Worklink Vietnam- VGC Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Worklink Vietnam- VGC Group

Worklink Vietnam- VGC Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 27 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

