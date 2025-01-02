Tuyển Nhân viên kinh doanh Worklink Vietnam- VGC Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - KCN VSIP II, Thống Nhất, p, Hòa Phú, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

・Chịu trách nhiệm về hoạt động hệ thống nội bộ cần thiết cho hoạt động kho và giao hàng trên PC.

・Xử lý các cuộc gọi và yêu cầu của khách hàng về hoạt động giao hàng.

・Liên lạc với nhân viên giao hàng/cửa hàng để giải quyết các vấn đề về giao hàng.

・Xử lý và kiểm tra đồ nội thất trước/sau khi giao hàng (đối với các mặt hàng nặng, do hai người thực hiện)

・Hợp tác với các công ty đối tác để cải thiện hoạt động kho/giao hàng.

・Cung cấp hỗ trợ hành chính và hoạt động hàng ngày cho bộ phận.

・Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của Ban quản lý theo thời gian.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 24 - 35 tuổi

- TC/CĐ/ĐH, học các ngành kinh tế, kinh doanh quốc tế, XNK, Logistic, … hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Tiếng Anh giao tiếp tốt (công việc sử dụng 100% tiếng Anh)

- Ưu tiên có kinh nghiệm đi làm 1 – 2 năm

- Khả năng Phân tích và Kỹ năng giải quyết vấn đề

- MS Office (Excel/PowerPoint), tin học văn phòng tốt

Tại Worklink Vietnam- VGC Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 – 13 TRIỆU

+ Chưa kinh nghiệm: 10 – 11 triệu

+ Kinh nghiệm đi làm 1 – 2 năm: 11 – 13 triệu

- Tăng ca 150%, đi làm ngày nghỉ 200%,… (theo Luật LĐ)

- Bonus 2 lần năm vào tháng 6 và tháng 12 (tổng cộng ~ 3,5 tháng lương)

- Review lương 1 lần/năm (vào tháng 4)

- Khám sk, du lịch 1 lần/năm

- Bảo hiểm theo luật

- Được hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ

Business trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Worklink Vietnam- VGC Group

