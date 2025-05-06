Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mô Tô Hoàng Việt làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 355 Phú Lợi - Phường Phú Lợi - Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

- Thực hiện các cuộc gọi và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty.

- Đạt được các chỉ tiêu doanh số hàng tháng và hàng quý thông qua việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng.

- Cung cấp phản hồi và báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng cho quản lý, bao gồm các thông tin về xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng xe máy là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

- Sử dụng được vi tính văn phòng

Tại Công Ty TNHH Mô Tô Hoàng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh từ 8.000.000 - 10.000.000đ

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng của Honda Việt Nam

- Nghỉ phép có lương theo quy định của pháp luật, bao gồm nghỉ lễ, Tết và nghỉ phép hàng năm.

- Có chế độ thưởng lễ tết và sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mô Tô Hoàng Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin