Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty CP Samco Vina
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công Ty CP Samco Vina

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Samco Vina

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Số 3, Đường số 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Xây dựng chiến lược kinh doanh cho bộ phận lốp xe (Xe đầu kéo, xe nâng);
- Nghiên cứu và phân tích nhu cầu thị trường và các đối thủ cạnh tranh trong ngành để điều chỉnh chiến lược phù hợp;
- Tìm kiếm hoặc chỉ đạo tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng mới, mở rộng thị trường;
- Duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có, đề xuất các kế hoạch, phương án tiếp cận, gặp gỡ, chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu dịch vụ của công ty;
- Tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán và dịch vụ với khách hàng, đảm bảo các điều khoản hợp đồng hợp lý và có lợi cho công ty;
- Thực hiện các báo cáo doanh thu định kỳ và phân tích hiệu quả kinh doanh, trình bày kết quả và các kế hoạch tiếp theo cho ban giám đốc;
- Hỗ trợ huấn luyện, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh;
- Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 28 đến 38 tuổi;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Tốt nghiệp các ngành liên quan như Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Kỹ thuật oto…;
- Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt, năng động, trung thực và có trách nhiệm;
- Có khả năng gặp mặt, trao đổi trực tiếp với khách hàng;
- Chủ động trong công việc;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty CP Samco Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và trao đổi trong quá trình phỏng vấn;
- Lương, thưởng tháng 13;
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty;
- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Samco Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Samco Vina

Công Ty CP Samco Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-15-18-trieu-vnd-tai-binh-duong-job355666
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 27 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 37 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 6 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 98 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chuang Hui Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 50 Triệu JobsGO Recruit
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hữu Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Hữu Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Puratos Grand - Place Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Puratos Grand - Place Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
8 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 50 Triệu JobsGO Recruit
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phát Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Toàn Phát Logistics
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục Tin Học Sao Việt
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Remoly (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Remoly (Vietnam)
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Remoly (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Remoly (Vietnam)
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 50 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
11 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Tdt làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thực Phẩm Tdt
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Phẩm Sinh Thái
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Worklink Vietnam- VGC Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 24 Triệu Worklink Vietnam- VGC Group
12 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 80 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Mã Vạch Bình Dương
7 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý TJC
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm