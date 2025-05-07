Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Samco Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 3, Đường số 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

- Xây dựng chiến lược kinh doanh cho bộ phận lốp xe (Xe đầu kéo, xe nâng);

- Nghiên cứu và phân tích nhu cầu thị trường và các đối thủ cạnh tranh trong ngành để điều chỉnh chiến lược phù hợp;

- Tìm kiếm hoặc chỉ đạo tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng mới, mở rộng thị trường;

- Duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có, đề xuất các kế hoạch, phương án tiếp cận, gặp gỡ, chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu dịch vụ của công ty;

- Tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán và dịch vụ với khách hàng, đảm bảo các điều khoản hợp đồng hợp lý và có lợi cho công ty;

- Thực hiện các báo cáo doanh thu định kỳ và phân tích hiệu quả kinh doanh, trình bày kết quả và các kế hoạch tiếp theo cho ban giám đốc;

- Hỗ trợ huấn luyện, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh;

- Thực hiện các công việc phát sinh liên quan theo yêu cầu từ cấp trên.

- Độ tuổi từ 28 đến 38 tuổi;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Tốt nghiệp các ngành liên quan như Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Marketing, Kỹ thuật oto…;

- Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt, năng động, trung thực và có trách nhiệm;

- Có khả năng gặp mặt, trao đổi trực tiếp với khách hàng;

- Chủ động trong công việc;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và trao đổi trong quá trình phỏng vấn;

- Lương, thưởng tháng 13;

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty;

- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

