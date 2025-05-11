Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô N3, KCN Việt Hương, Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.

Thu thập thông tin thị trường và cạnh tranh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng sản xuất.

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kỹ năng thuyết trình và presentation.

Chịu được áp lực công việc cao.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có phương tiện đi lại.

Nắm bắt nhanh các thông tin về sản phẩm và thị trường.

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN

