Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô N3, KCN Việt Hương, Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.
Thu thập thông tin thị trường và cạnh tranh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng sản xuất.
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kỹ năng thuyết trình và presentation.
Chịu được áp lực công việc cao.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có phương tiện đi lại.
Nắm bắt nhanh các thông tin về sản phẩm và thị trường.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHÔNG DỆT NEW ONE-BRAND VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô N3, khu công nghiệp Việt Hương, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

